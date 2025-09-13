Le Livre sur la Place Prix Stanislas Place de la Carrière Nancy

Remise du prix au premier roman de la rentrée littéraire sélectionné par les membres du jury autour du président 2025, Kamel Daoud. En présence de Amandine Greusard, directrice des ressources humaines et de la communication, de François Schmitt, président de Groupama Grand Est et des membres du jury.

En partenariat avec Groupama Grand Est.Tout public

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Presentation of the prize to the first novel of the new literary season selected by the members of the jury around President 2025, Kamel Daoud. In the presence of Amandine Greusard, Director of Human Resources and Communications, François Schmitt, Chairman of Groupama Grand Est and members of the jury.

In partnership with Groupama Grand Est.

German :

Preisverleihung an den ersten Roman des literarischen Herbstes, der von den Jurymitgliedern um den Präsidenten 2025, Kamel Daoud, ausgewählt wurde. In Anwesenheit von Amandine Greusard, Direktorin für Personalwesen und Kommunikation, François Schmitt, Präsident der Groupama Grand Est, und den Jurymitgliedern.

In Partnerschaft mit Groupama Grand Est.

Italiano :

Consegna del premio al primo romanzo della nuova stagione letteraria selezionato dai membri della giuria intorno al presidente 2025, Kamel Daoud. Alla presenza di Amandine Greusard, Direttore Risorse Umane e Comunicazione, François Schmitt, Presidente di Groupama Grand Est e dei membri della giuria.

In collaborazione con Groupama Grand Est.

Espanol :

Entrega del premio a la primera novela de la nueva temporada literaria seleccionada por los miembros del jurado en torno al presidente 2025, Kamel Daoud. En presencia de Amandine Greusard, Directora de Recursos Humanos y Comunicación, François Schmitt, Presidente de Groupama Grand Est y los miembros del jurado.

En colaboración con Groupama Grand Est.

