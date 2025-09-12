Le Livre sur la Place Rencontre Écritures et Enfermements Nancy

Penser l’écriture et la lecture comme libératoires et possible lutte contre l’enfermement, physique et psychique. Rencontre et lectures en partenariat avec Lire pour en Sortir, association nationale qui propose aux personnes détenues, des actions d’insertion par la lecture.

Leïla Slimani, écrivaine et marraine de Lire pour en Sortir

Véronique Sousset, cadre de l’Administration Pénitentiaire, écrivaine

Franck Bouysse, écrivain

Sarah Chiche, écrivaine

Marie Desplechin, journaliste et écrivaine

Animation Jérôme Prod’homme

En partenariat avec l’association Lire pour en Sortir.Tout public

1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Thinking of writing and reading as liberating and a possible means of combating physical and psychological confinement. Meetings and readings in partnership with Lire pour en Sortir, a national association that offers prisoners integration initiatives through reading.

Leïla Slimani, writer and patron of Lire pour en Sortir

Véronique Sousset, Penitentiary Administration executive, writer

Franck Bouysse, writer

Sarah Chiche, writer

Marie Desplechin, journalist and writer

Moderator: Jérôme Prod’homme

In partnership with the association Lire pour en Sortir.

German :

Das Schreiben und Lesen als Mittel zur Befreiung und zur Bekämpfung der physischen und psychischen Gefangenschaft. Treffen und Lesungen in Zusammenarbeit mit Lire pour en Sortir, einem nationalen Verein, der inhaftierte Personen über das Lesen in die Gesellschaft eingliedert.

Leïla Slimani, Schriftstellerin und Schirmherrin von « Lire pour en Sortir »

Véronique Sousset, leitende Angestellte der Strafvollzugsverwaltung, Schriftstellerin

Franck Bouysse, Schriftsteller

Sarah Chiche, Schriftstellerin

Marie Desplechin, Journalistin und Schriftstellerin

Moderation: Jérôme Prod’homme

In Partnerschaft mit dem Verein Lire pour en Sortir.

Italiano :

Pensare alla scrittura e alla lettura come a una liberazione e a un possibile mezzo per combattere la reclusione fisica e psicologica. Incontri e letture in collaborazione con Lire pour en Sortir, un’associazione nazionale che offre ai detenuti la possibilità di integrarsi nella società attraverso la lettura.

Leïla Slimani, scrittrice e patrocinatrice di Lire pour en Sortir

Véronique Sousset, dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, scrittrice

Franck Bouysse, scrittore

Sarah Chiche, scrittrice

Marie Desplechin, giornalista e scrittrice

Moderatore: Jérôme Prod’homme

In collaborazione con l’associazione Lire pour en Sortir.

Espanol :

Piense en la escritura y la lectura como algo liberador y un medio posible de combatir el confinamiento físico y psicológico. Encuentros y lecturas en colaboración con Lire pour en Sortir, asociación nacional que ofrece a los presos oportunidades de integrarse en la sociedad a través de la lectura.

Leïla Slimani, escritora y mecenas de Lire pour en Sortir

Véronique Sousset, ejecutiva de la Administración Penitenciaria, escritora

Franck Bouysse, escritor

Sarah Chiche, escritora

Marie Desplechin, periodista y escritora

Moderador: Jérôme Prod’homme

En colaboración con la asociación Lire pour en Sortir.

