Le Livre sur la Place Rencontre Francoeur, à nous… la Bibliothèque ! Bibliothèque Stanislas Nancy

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Rencontre avec Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail autour de leur série Francœur les aventures d’une fratrie au XIXe siècle, qui trouveront de nombreux échos dans les collections patrimoniales de la bibliothèque Stanislas.

Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail,

Francœur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)

Animation Justine Dujardin

En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr

English :

Meeting with Marie-Aude Murail and Constance Robert-Murail about their series Franc?ur: les aventures d?une fratrie au XIXe siècle, which will find many echoes in the heritage collections of the Stanislas library.

Marie-Aude Murail and Constance Robert-Murail,

Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)

Animation: Justine Dujardin

In partnership with Bibliothèques de Nancy.

German :

Treffen mit Marie-Aude Murail und Constance Robert-Murail rund um ihre Serie Franc?ur: Die Abenteuer eines Geschwisterpaares im 19. Jahrhundert, die in den patrimonialen Sammlungen der Stanislas-Bibliothek zahlreiche Echos finden werden.

Marie-Aude Murail und Constance Robert-Murail,

Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)

Moderation: Justine Dujardin

In Partnerschaft mit den Bibliotheken von Nancy.

Italiano :

Incontro con Marie-Aude Murail e Constance Robert-Murail per parlare della loro serie Franc?ur: le avventure di un fratello nel XIX secolo, che troverà molti echi nelle collezioni del patrimonio della Biblioteca Stanislas.

Marie-Aude Murail e Constance Robert-Murail,

Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)

Moderato da Justine Dujardin

In collaborazione con la Bibliothèques de Nancy.

Espanol :

Encuentro con Marie-Aude Murail y Constance Robert-Murail para hablar de su serie Franc?ur: las aventuras de un hermano en el siglo XIX, que encontrará muchos ecos en las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Stanislas.

Marie-Aude Murail y Constance Robert-Murail,

Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)

Moderada por Justine Dujardin

En colaboración con Bibliothèques de Nancy.

