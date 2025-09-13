Le Livre sur la Place Rencontre Francoeur, à nous… la Bibliothèque ! Bibliothèque Stanislas Nancy
Le Livre sur la Place Rencontre Francoeur, à nous… la Bibliothèque !
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Rencontre avec Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail autour de leur série Francœur les aventures d’une fratrie au XIXe siècle, qui trouveront de nombreux échos dans les collections patrimoniales de la bibliothèque Stanislas.
Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail,
Francœur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)
Animation Justine Dujardin
En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr
English :
Meeting with Marie-Aude Murail and Constance Robert-Murail about their series Franc?ur: les aventures d?une fratrie au XIXe siècle, which will find many echoes in the heritage collections of the Stanislas library.
Marie-Aude Murail and Constance Robert-Murail,
Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)
Animation: Justine Dujardin
In partnership with Bibliothèques de Nancy.
German :
Treffen mit Marie-Aude Murail und Constance Robert-Murail rund um ihre Serie Franc?ur: Die Abenteuer eines Geschwisterpaares im 19. Jahrhundert, die in den patrimonialen Sammlungen der Stanislas-Bibliothek zahlreiche Echos finden werden.
Marie-Aude Murail und Constance Robert-Murail,
Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)
Moderation: Justine Dujardin
In Partnerschaft mit den Bibliotheken von Nancy.
Italiano :
Incontro con Marie-Aude Murail e Constance Robert-Murail per parlare della loro serie Franc?ur: le avventure di un fratello nel XIX secolo, che troverà molti echi nelle collezioni del patrimonio della Biblioteca Stanislas.
Marie-Aude Murail e Constance Robert-Murail,
Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)
Moderato da Justine Dujardin
In collaborazione con la Bibliothèques de Nancy.
Espanol :
Encuentro con Marie-Aude Murail y Constance Robert-Murail para hablar de su serie Franc?ur: las aventuras de un hermano en el siglo XIX, que encontrará muchos ecos en las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Stanislas.
Marie-Aude Murail y Constance Robert-Murail,
Franc?ur À nous la vie de château T2 (L’école des loisirs)
Moderada por Justine Dujardin
En colaboración con Bibliothèques de Nancy.
