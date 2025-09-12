Le Livre sur la Place Rencontre Isabelle Pandazopoulos Clémentine du Pontavice Nancy

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 11:00:00

fin : 2025-09-12 12:00:00

2025-09-12

À l’âge où le corps change, les adolescents et les filles en particulier se retrouvent confrontés à des questions que les autrices abordent dans leurs ouvrages liberté, quête d’émancipation, consentement et diktats sont autant de thèmes qu’elles évoquent avec force.

Isabelle Pandazopoulos, La nuit des treize plumes (Rageot)

Clémentine du Pontavice, Journal intime de mon corps (L’école des loisirs)

Entrée sur réservation, billetterie en ligne et au Théâtre de la Manufacture dès le 2 septembre, 13h30.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

At an age when the body is changing, teenagers and girls in particular find themselves confronted with questions that the authors tackle in their books: freedom, the quest for emancipation, consent and diktats are all themes that they evoke with force.

Isabelle Pandazopoulos, La nuit des treize plumes (Rageot)

Clémentine du Pontavice, Journal intime de mon corps (L?école des loisirs)

Admission by reservation, ticket office online and at Théâtre de la Manufacture from September 2, 1:30pm.

German :

In dem Alter, in dem sich der Körper verändert, sehen sich Jugendliche und insbesondere Mädchen mit Fragen konfrontiert, die die Autorinnen in ihren Büchern aufgreifen: Freiheit, Emanzipationsbestrebungen, Zustimmung und Diktat sind Themen, die sie eindringlich ansprechen.

Isabelle Pandazopoulos, La nuit des treize plumes (Die Nacht der dreizehn Federn) (Rageot)

Clémentine du Pontavice, Tagebuch meines Körpers (L?école des loisirs)

Eintritt nur mit Reservierung, Online-Kartenverkauf und im Théâtre de la Manufacture ab dem 2. September, 13.30 Uhr.

Italiano :

In un’età in cui il loro corpo sta cambiando, gli adolescenti e le ragazze in particolare si confrontano con le questioni che le autrici affrontano nei loro libri: libertà, ricerca dell’emancipazione, consenso e diktat sono tutti temi che evocano con forza.

Isabelle Pandazopoulos, La nuit des treize plumes (Rageot)

Clémentine du Pontavice, Journal intime de mon corps (L’école des loisirs)

Ingresso su prenotazione, biglietti disponibili online e presso il Théâtre de la Manufacture dalle 13.30 del 2 settembre.

Espanol :

En una edad en la que sus cuerpos están cambiando, las adolescentes y las niñas en particular se enfrentan a cuestiones que las autoras abordan en sus libros: la libertad, la búsqueda de la emancipación, el consentimiento y los dictados son temas que evocan con fuerza.

Isabelle Pandazopoulos, La nuit des treize plumes (Rageot)

Clémentine du Pontavice, Diario íntimo de mi cuerpo (L’école des loisirs)

Las entradas están sujetas a reserva, disponibles en línea y en el Théâtre de la Manufacture a partir de las 13.30 h del 2 de septiembre.

