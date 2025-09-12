Le Livre sur la Place Rencontre Javier Cercas Nancy

Le grand écrivain espagnol s’aventure cette fois dans l’univers de l’Église en racontant l’expérience d’un voyage officiel avec le Pape. Pour la première fois, le Vatican a ouvert ses portes à un écrivain. Et voilà ce livre, un roman sans fiction, par un Javier Cercas athée, anticlérical, laïc militant, rationaliste obstiné qui se pose les grandes questions de la croyance et de l’influence de l’Église sur le monde.

Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon

Animation Christophe Ono-dit-Biot

En partenariat avec Le Point et la Fondation Jan Michalski.Tout public

English :

This time, the great Spanish writer ventures into the world of the Church, recounting the experience of an official trip with the Pope. For the first time, the Vatican has opened its doors to a writer. And here is this book, a novel without fiction, by an « atheist, anticlerical, militant secularist, obstinate rationalist » Javier Cercas, who asks the big questions about belief and the Church?s influence on the world.

Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), translated from Spanish by Aleksandar Grujicic and Karine Louesdon

Moderated by Christophe Ono-dit-Biot

In partnership with Le Point and the Jan Michalski Foundation.

German :

Der große spanische Schriftsteller wagt sich dieses Mal in die Welt der Kirche und berichtet über seine Erfahrungen auf einer offiziellen Reise mit dem Papst. Zum ersten Mal hat der Vatikan seine Türen für einen Schriftsteller geöffnet. Und hier ist dieses Buch, ein Roman ohne Fiktion, von einem Javier Cercas « Atheist, Antiklerikaler, militanter Laizist, hartnäckiger Rationalist », der sich die großen Fragen über den Glauben und den Einfluss der Kirche auf die Welt stellt.

Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), Übersetzung aus dem Spanischen von Aleksandar Grujicic und Karine Louesdon

Moderation: Christophe Ono-dit-Biot

In Partnerschaft mit Le Point und der Fondation Jan Michalski.

Italiano :

Questa volta, il grande scrittore spagnolo si avventura nel mondo della Chiesa, raccontando l’esperienza di un viaggio ufficiale con il Papa. Per la prima volta, il Vaticano ha aperto le sue porte a uno scrittore. Ed ecco questo libro, un romanzo di saggistica di un Javier Cercas « ateo, anticlericale, laico militante e razionalista ostinato », che pone le grandi domande sul credo e sull’influenza della Chiesa sul mondo.

Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), traduzione dallo spagnolo di Aleksandar Grujicic e Karine Louesdon

Moderato da Christophe Ono-dit-Biot

In collaborazione con Le Point e la Fondazione Jan Michalski.

Espanol :

En esta ocasión, el gran escritor español se adentra en el mundo de la Iglesia, relatando la experiencia de un viaje oficial con el Papa. Por primera vez, el Vaticano abre sus puertas a un escritor. Y he aquí este libro, una novela de no ficción de un Javier Cercas « ateo, anticlerical, laicista militante y racionalista contumaz », que se hace las grandes preguntas sobre las creencias y la influencia de la Iglesia en el mundo.

Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud), traducido del español por Aleksandar Grujicic y Karine Louesdon

Moderado por Christophe Ono-dit-Biot

En colaboración con Le Point y la Fundación Jan Michalski.

