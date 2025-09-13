Le Livre sur la Place Rencontre Joëlle Rostkowski Ligue des Droits de l’Homme Nancy

Le Livre sur la Place Rencontre Joëlle Rostkowski Ligue des Droits de l’Homme Nancy samedi 13 septembre 2025.

Ligue des Droits de l’Homme 4 Rue Moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

La lauréate de l’édition 2025 du prix Livre et Droits Humains de la Ville de Nancy est reçue par la Ligue des Droits de l’Homme pour une rencontre tout public autour de l’histoire de la politique américaine vue par le prisme de la question indienne .

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La question indienne de Washington à Trump (CNRS éditions)

Animation Philippe Sidre

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme de NancyTout public

English :

The winner of the 2025 edition of the City of Nancy?s Book and Human Rights Prize is hosted by the Ligue des Droits de l?Homme for a public meeting on the history of American politics as seen through the prism of the « Indian question ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La » question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderator: Philippe Sidre

In partnership with the Nancy Human Rights League

German :

Die Preisträgerin des Buch- und Menschenrechtspreises der Stadt Nancy aus dem Jahr 2025 wird von der Liga für Menschenrechte zu einer öffentlichen Veranstaltung über die Geschichte der amerikanischen Politik aus der Sicht der « Indianerfrage » empfangen.

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La « question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderation: Philippe Sidre

In Partnerschaft mit der Ligue des Droits de l’Homme de Nancy

Italiano :

Il vincitore dell’edizione 2025 del Premio del Libro e dei Diritti Umani della Città di Nancy è ospite della Lega dei Diritti dell’Uomo per un incontro pubblico sulla storia della politica americana vista attraverso il prisma della « questione indiana ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La « questione indiana » da Washington a Trump (CNRS éditions)

Moderatore: Philippe Sidre

In collaborazione con la Lega dei diritti umani di Nancy

Espanol :

La Ligue des Droits de l’Homme (Liga de los Derechos Humanos) acoge al ganador de la 2025 edición del Premio del Libro y de los Derechos Humanos Ciudad de Nancy para un encuentro público sobre la historia de la política estadounidense vista a través del prisma de la « cuestión india ».

Joëlle Rostkowski, Vainqueurs et invaincus La » question indienne » de Washington à Trump (CNRS éditions)

Moderador: Philippe Sidre

En colaboración con la Liga de Derechos Humanos de Nancy

