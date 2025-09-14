Le Livre sur la Place Rencontre Lecture Denis Podalydès Nancy

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Dimanche 2025-09-14 14:30:00

2025-09-14 15:30:00

2025-09-14

Le comédien, metteur en scène et écrivain raconte comment la rencontre avec Bourdieu dans les années 80 l’a transformé. Il en fait un portrait intime, mais tente aussi une approche de la pensée du sociologue.

Denis Podalydès, L’ami de la famille Souvenirs de Pierre Bourdieu (Julliard)

Animation Élodie Karaki

Dédicaces sur site

Sur réservation en ligne ou au guichet. (2 billets/personne max.)Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The actor, director and writer recounts how his encounter with Bourdieu in the 1980s transformed him. He paints an intimate portrait of Bourdieu, but also takes a closer look at the sociologist’s thinking.

Denis Podalydès, L’ami de la famille Souvenirs de Pierre Bourdieu (Julliard)

Moderated by Élodie Karaki

Signing sessions on site

Book online or at the box office (2 tickets/person max.)

German :

Der Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller erzählt, wie die Begegnung mit Bourdieu in den 80er Jahren ihn verändert hat. Er zeichnet ein intimes Porträt von ihm, versucht aber auch eine Annäherung an das Denken des Soziologen.

Denis Podalydès, L’ami de la famille Souvenirs de Pierre Bourdieu (Julliard)

Moderation: Élodie Karaki

Signierstunden vor Ort

Mit Online-Reservierung oder am Schalter (max. 2 Karten/Person)

Italiano :

L’attore, regista e scrittore racconta come l’incontro con Bourdieu negli anni ’80 lo abbia trasformato. Dipinge un ritratto intimo di Bourdieu, ma guarda anche più da vicino il pensiero del sociologo.

Denis Podalydès, L’ami de la famille Souvenirs de Pierre Bourdieu (Julliard)

Moderato da Élodie Karaki

Sessioni di firma sul posto

Prenotazione online o al botteghino (2 biglietti/persona al massimo)

Espanol :

El actor, director y escritor cuenta cómo le transformó su encuentro con Bourdieu en los años ochenta. Retrata a Bourdieu desde la intimidad, pero también se adentra en el pensamiento del sociólogo.

Denis Podalydès, L’ami de la famille Souvenirs de Pierre Bourdieu (Julliard)

Moderado por Élodie Karaki

Sesiones de firmas in situ

Reserva en línea o en taquilla (2 entradas/persona máx.)

