Le Livre sur la Place Rencontre Lecture Grindadráp Nancy

Le Livre sur la Place Rencontre Lecture Grindadráp Nancy dimanche 14 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Rencontre Lecture Grindadráp

1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 16:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Pour sa 6e édition, le prix Ginkgo récompense le livre audio Grindadráp de Caryl Férey (Gallimard) lu par l’acteur Théo Frilet, un roman noir haletant en forme de huis clos sur les îles Féroé, où se mêlent action, enquête et réflexion écologique.

La remise du prix sera suivie par une discussion entre Mathias Malzieu, président du jury 2025, et les deux artistes. Théo Frilet offrira ensuite la lecture d’un extrait.

Caryl Férey, Grindadráplu par Théo Frilet (Écoutez lire Gallimard)

Animation Bernard Lehut et Mathias MalzieuTout public

0 .

1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

In its 6th year, the Prix Ginkgo is awarded to the audiobook Grindadráp by Caryl Férey (Gallimard), read by actor Théo Frilet, a breathless noir novel set in the Faroe Islands, combining action, investigation and ecological reflection.

The award ceremony will be followed by a discussion between Mathias Malzieu, president of the 2025 jury, and the two artists. Théo Frilet will then read an excerpt.

Caryl Férey, Grindadráplu by Théo Frilet (Écoutez lire Gallimard)

Moderated by Bernard Lehut and Mathias Malzieu

German :

Ausgabe des Ginkgo-Preises wird das Hörbuch Grindadráp von Caryl Férey (Gallimard) ausgezeichnet, das von dem Schauspieler Théo Frilet gelesen wird. Es handelt sich um einen atemlosen Kriminalroman in Form einer geschlossenen Gesellschaft auf den Färöer-Inseln, in dem sich Action, Ermittlungen und ökologische Überlegungen miteinander vermischen.

Im Anschluss an die Preisverleihung findet eine Diskussion zwischen Mathias Malzieu, dem Vorsitzenden der Jury 2025, und den beiden Künstlern statt. Anschließend wird Théo Frilet einen Auszug aus dem Buch vorlesen.

Caryl Férey, Grindadráplu von Théo Frilet (Ecoute lire Gallimard)

Moderation: Bernard Lehut und Mathias Malzieu

Italiano :

Giunto alla sua sesta edizione, il Premio Ginkgo è stato assegnato all’audiolibro Grindadráp di Caryl Férey (Gallimard), letto dall’attore Théo Frilet, in un romanzo dark mozzafiato ambientato nelle Isole Faroe, che unisce azione, indagine e riflessione ecologica.

La cerimonia di premiazione sarà seguita da un dibattito tra Mathias Malzieu, presidente della giuria del 2025, e i due artisti. Théo Frilet leggerà poi un estratto.

Caryl Férey, Grindadráplu di Théo Frilet (Écoutez lire Gallimard)

Moderati da Bernard Lehut e Mathias Malzieu

Espanol :

En su sexta edición, el Premio Ginkgo ha recaído en el audiolibro Grindadráp de Caryl Férey (Gallimard), leído por el actor Théo Frilet, una sobrecogedora novela negra ambientada en las Islas Feroe, que combina acción, investigación y reflexión ecológica.

A la ceremonia de entrega del premio seguirá un debate entre Mathias Malzieu, presidente del jurado de 2025, y los dos artistas. A continuación, Théo Frilet leerá un fragmento.

Caryl Férey, Grindadráplu de Théo Frilet (Écoutez lire Gallimard)

Moderado por Bernard Lehut y Mathias Malzieu

L’événement Le Livre sur la Place Rencontre Lecture Grindadráp Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY