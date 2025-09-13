Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard Nancy

Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:15:00

fin : 2025-09-13 18:15:00

Date(s) :

2025-09-13

Avec son premier roman, mettant en scène un serial killer, le comédien dérange et impose sa voix singulière dans le

monde littéraire.

Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)

Animation Clara Dupont-Monod

Dédicaces sur site

Projection de son film ¿I love Peru¿ au Caméo à 19h.Tout public

0 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

With his first novel, featuring a serial killer, the actor disrupts and imposes his singular voice on the literary world

literary world.

Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)

Moderator: Clara Dupont-Monod

Signing sessions on site

Screening of her film « ¿I love Peru¿ » at Caméo at 7pm.

German :

Mit seinem ersten Roman, in dem es um einen Serienmörder geht, verstört der Schauspieler und setzt seine einzigartige Stimme in der

literarischen Welt ein.

Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)

Moderation: Clara Dupont-Monod

Signierstunden vor Ort

Vorführung ihres Films « ¿I love Peru¿ » im Cameo um 19 Uhr.

Italiano :

Con il suo primo romanzo, che parla di un serial killer, l’attore si è fatto un nome nel mondo letterario

mondo letterario.

Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)

Moderatore: Clara Dupont-Monod

Sessioni di firme sul posto

Proiezione del suo film « ¿I love Peru¿ » al Caméo alle 19.00.

Espanol :

Con su primera novela, sobre un asesino en serie, el actor está causando un impacto inquietante e imponiendo su voz única en el mundo literario

mundo literario.

Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)

Moderadora: Clara Dupont-Monod

Sesiones de firmas in situ

Proyección de su película « ¿Amo Perú¿ » en Caméo a las 19.00 horas.

L’événement Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard Nancy a été mis à jour le 2025-09-07 par DESTINATION NANCY