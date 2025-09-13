Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard Nancy
Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard Nancy samedi 13 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Rencontre-Lecture Raphaël Quenard
3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Samedi 2025-09-13 17:15:00
2025-09-13 18:15:00
2025-09-13
Avec son premier roman, mettant en scène un serial killer, le comédien dérange et impose sa voix singulière dans le
monde littéraire.
Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)
Animation Clara Dupont-Monod
Dédicaces sur site
Projection de son film ¿I love Peru¿ au Caméo à 19h.Tout public
3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
English :
With his first novel, featuring a serial killer, the actor disrupts and imposes his singular voice on the literary world
literary world.
Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)
Moderator: Clara Dupont-Monod
Signing sessions on site
Screening of her film « ¿I love Peru¿ » at Caméo at 7pm.
German :
Mit seinem ersten Roman, in dem es um einen Serienmörder geht, verstört der Schauspieler und setzt seine einzigartige Stimme in der
literarischen Welt ein.
Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)
Moderation: Clara Dupont-Monod
Signierstunden vor Ort
Vorführung ihres Films « ¿I love Peru¿ » im Cameo um 19 Uhr.
Italiano :
Con il suo primo romanzo, che parla di un serial killer, l’attore si è fatto un nome nel mondo letterario
mondo letterario.
Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)
Moderatore: Clara Dupont-Monod
Sessioni di firme sul posto
Proiezione del suo film « ¿I love Peru¿ » al Caméo alle 19.00.
Espanol :
Con su primera novela, sobre un asesino en serie, el actor está causando un impacto inquietante e imponiendo su voz única en el mundo literario
mundo literario.
Raphaël Quenard, Clamser à Tataouine (Flammarion)
Moderadora: Clara Dupont-Monod
Sesiones de firmas in situ
Proyección de su película « ¿Amo Perú¿ » en Caméo a las 19.00 horas.
