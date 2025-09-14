Le Livre sur la Place Rencontre Pierre Assouline Association Culturelle Juive Nancy

Nous sommes en 1973, Raphaël et Esther sont jeunes et amoureux. Lui est français, elle israélienne et soldate, et la guerre du Kippour les séparera. Cinquante ans après, la guerre frappe à nouveau et marque leurs retrouvailles. Conteur remarquable, Pierre Assouline traverse ainsi 50 ans d’Histoire brûlante.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Animation Jean-Pierre Kahn et Franck Natan

En partenariat avec l’Association Culturelle Juive et la Communauté Juive de NancyTout public

Association Culturelle Juive 55 rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

It’s 1973, Raphaël and Esther are young and in love. He is French, she is Israeli and a soldier, and the Yom Kippur War will separate them. Fifty years later, the war strikes again, marking their reunion. A remarkable storyteller, Pierre Assouline traverses 50 years of burning history.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Moderated by Jean-Pierre Kahn and Franck Natan

In partnership with the Association Culturelle Juive and the Communauté Juive de Nancy

German :

Wir schreiben das Jahr 1973. Raphaël und Esther sind jung und verliebt. Er ist Franzose, sie Israelin und Soldatin. Der Jom-Kippur-Krieg wird sie trennen. Fünfzig Jahre später schlägt der Krieg erneut zu und markiert ihre Wiedervereinigung. Pierre Assouline ist ein bemerkenswerter Erzähler, der 50 Jahre brennender Geschichte durchquert.

Pierre Assouline, Die Ankündigung (Gallimard)

Moderation: Jean-Pierre Kahn und Franck Natan

In Partnerschaft mit der Association Culturelle Juive und der Jüdischen Gemeinde von Nancy

Italiano :

È il 1973, Raphaël ed Esther sono giovani e innamorati. Lui è francese, lei israeliana e soldato, e la guerra dello Yom Kippur li separerà. Cinquant’anni dopo, la guerra colpisce di nuovo, segnando il loro ricongiungimento. La straordinaria narrazione di Pierre Assouline ci porta attraverso 50 anni di storia bruciante.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Condotto da Jean-Pierre Kahn e Franck Natan

In collaborazione con l’Associazione Culturale Ebraica e la Comunità Ebraica di Nancy

Espanol :

Corre el año 1973. Raphaël y Esther son jóvenes y están enamorados. Él es francés, ella israelí y soldado, y la guerra del Yom Kippur los separará. Cincuenta años después, la guerra golpea de nuevo, marcando su reencuentro. La extraordinaria narración de Pierre Assouline nos lleva a través de 50 años de ardiente historia.

Pierre Assouline, L’annonce (Gallimard)

Presentado por Jean-Pierre Kahn y Franck Natan

En colaboración con la Asociación Cultural Judía y la Comunidad Judía de Nancy

