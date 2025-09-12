Le Livre sur la Place Salle d’Honneur des Universités Salle d’honneur des Universités Nancy

MASTERCLASS Vendredi 12 septembre de 14h00 à 16h00

Dialogue entre l’écrivaine Valentine Goby, aux textes engagés et d’une grande finesse, et Yann Nicol, éditeur aux éditions Actes Sud, une des maisons françaises les plus importantes, créée en 1978 et dont le catalogue compte près de 15 000 titres.

Valentine Goby, Le Palmier (Actes Sud)

Animation Anne Cousseau

ETAT DE DROIT Vendredi 12 septembre de 17h00 à 19h00

Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, explore la démocratie et analyse les conséquences de l’arrivée au pouvoir d’un parti populiste. Il y a urgence à renforcer notre État de droit et, avec lui, nos libertés. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences sur les représentations du droit organisé au sein de l’Institut François Gény.

Patrice Spinosi, Menace sur l’État de droit (Allary)

Animation Jean-Baptiste Thierry

Les deux événements sont en partenariat avec l’Université de Lorraine.Tout public

English :

MASTERCLASS Friday, September 12, 2:00 4:00 pm

A dialogue between the writer Valentine Goby, whose engaging texts are full of finesse, and Yann Nicol, publisher at Actes Sud, one of France?s leading publishing houses, founded in 1978 and with a catalog of almost 15,000 titles.

Valentine Goby, Le Palmier (Actes Sud)

Moderated by Anne Cousseau

STATE OF LAW Friday, September 12, 5:00 pm to 7:00 pm

Patrice Spinosi, lawyer at the Conseil d?Etat and the Cour de cassation, explores democracy and analyzes the consequences of a populist party coming to power. There is an urgent need to strengthen our rule of law and, with it, our freedoms. This event is part of the Institut François Gény’s lecture series on legal representations.

Patrice Spinosi, Menace sur l’État de droit (Allary)

Moderator: Jean-Baptiste Thierry

Both events are in partnership with the Université de Lorraine.

German :

MASTERCLASS Freitag, 12. September, 14.00 bis 16.00 Uhr

Dialog zwischen der Schriftstellerin Valentine Goby, deren Texte engagiert und von großer Finesse sind, und Yann Nicol, Verleger beim Verlag Actes Sud, einem der wichtigsten französischen Verlagshäuser, das 1978 gegründet wurde und dessen Katalog fast 15.000 Titel umfasst.

Valentine Goby, Der Palmenbaum (Actes Sud)

Moderation: Anne Cousseau

RECHTSSTAAT Freitag, 12. September, 17.00 bis 19.00 Uhr

Patrice Spinosi, Anwalt am Staatsrat und am Kassationsgericht, erforscht die Demokratie und analysiert die Folgen, wenn eine populistische Partei an die Macht kommt. Es ist dringend notwendig, unseren Rechtsstaat und damit unsere Freiheiten zu stärken. Eine Veranstaltung im Rahmen der vom Institut François Gény organisierten Vortragsreihe über die Darstellungen des Rechts.

Patrice Spinosi, Menace sur l’État de droit (Bedrohung des Rechtsstaats) (Allary)

Moderation: Jean-Baptiste Thierry

Beide Veranstaltungen finden in Partnerschaft mit der Université de Lorraine statt.

Italiano :

MASTERCLASS Venerdì 12 settembre, dalle 14.00 alle 16.00

Un dialogo tra la scrittrice Valentine Goby, i cui testi sono avvincenti e ricchi di finezza, e Yann Nicol, editore di Actes Sud, una delle principali case editrici francesi, fondata nel 1978 e con un catalogo di quasi 15.000 titoli.

Valentine Goby, Le Palmier (Actes Sud)

Moderato da Anne Cousseau

STATO DI DIRITTO Venerdì 12 settembre dalle 17.00 alle 19.00

Patrice Spinosi, avvocato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, esplora la democrazia e analizza le conseguenze dell’ascesa al potere di un partito populista. È urgente rafforzare il nostro Stato di diritto e, con esso, le nostre libertà. Questo evento fa parte del ciclo di conferenze sulle rappresentazioni giuridiche organizzato dall’Institut François Gény.

Patrice Spinosi, Menace sur l’État de droit (Allary)

Moderatore: Jean-Baptiste Thierry

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Université de Lorraine.

Espanol :

MASTERCLASS Viernes 12 de septiembre, de 14.00 a 16.00 horas

Diálogo entre la escritora Valentine Goby, cuyos textos son atractivos y llenos de delicadeza, y Yann Nicol, editor de Actes Sud, una de las principales editoriales francesas, fundada en 1978 y con un catálogo de casi 15.000 títulos.

Valentine Goby, Le Palmier (Actes Sud)

Moderado por Anne Cousseau

ESTADO DE DERECHO Viernes 12 de septiembre de 17.00 a 19.00 h

Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación, explora la democracia y analiza las consecuencias de la llegada al poder de un partido populista. Es urgente reforzar nuestro Estado de Derecho y, con él, nuestras libertades. Este acto forma parte del ciclo de conferencias sobre las representaciones jurídicas organizado por el Instituto François Gény.

Patrice Spinosi, Menace sur l’État de droit (Allary)

Moderador: Jean-Baptiste Thierry

Ambos actos se organizan en colaboración con la Universidad de Lorena.

