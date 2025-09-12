Le Livre sur la Place Salle Poirel Nancy
Le Livre sur la Place Salle Poirel Nancy vendredi 12 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Salle Poirel
3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-12 11:30:00
fin : 2025-09-14 12:30:00
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Nicolas DEMORAND Vendredi 12 septembre de 16h30 à 17h30 Rencontre
Résister Samedi 13 septembre de 11h à 12h Rencontre
Conversation Dimanche 14 septembre de 11h30 à 12h30 RencontreTout public
3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
English :
Full program and details on the website.
Nicolas DEMORAND Friday, September 12, 4:30 pm to 5:30 pm Meet the artist
Résister Saturday September 13 from 11am to 12pm Meeting
Conversation Sunday September 14 from 11:30am to 12:30pm Rencontre
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Nicolas DEMORAND Freitag, 12. September, 16.30-17.30 Uhr Begegnung
Résister Samstag, 13. September, 11.00-12.00 Uhr Treffen
Konversation Sonntag, 14. September von 11:30 bis 12:30 Uhr Treffen
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Nicolas DEMORAND Venerdì 12 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Incontro con l’artista
Résister Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Incontro
Conversazione Domenica 14 settembre dalle 11.30 alle 12.30 Incontro
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Nicolas DEMORAND Viernes 12 de septiembre de 16.30 a 17.30 Encuentro con el artista
Résister Sábado 13 de septiembre de 11h a 12h Encuentro
Conversación Domingo 14 de septiembre de 11.30 a 12.30 Rencontre
