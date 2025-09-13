Le Livre sur la Place Soirée DJ Nancy

Le Livre sur la Place Soirée DJ Nancy samedi 13 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Soirée DJ

39 Rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-13 00:00:00

fin : 2025-09-14 01:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Venez prendre un verre en compagnie des auteurs du Livre sur la Place au son des musiques choisies par le DJ Germain Calsou.

Buvette sur place

En partenariat avec le Goethe-Institut NancyTout public

39 Rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 44 36

English :

Enjoy a drink with Livre sur la Place authors to the sound of music selected by DJ Germain Calsou.

Refreshment bar on site

In partnership with the Goethe-Institut Nancy

German :

Trinken Sie ein Glas mit den Autoren des Livre sur la Place zu den Klängen der vom DJ Germain Calsou ausgewählten Musik.

Erfrischungsgetränke vor Ort

In Partnerschaft mit dem Goethe-Institut Nancy

Italiano :

Venite a bere un drink con gli autori di Livre sur la Place al suono della musica scelta dal DJ Germain Calsou.

Bar di ristoro in loco

In collaborazione con il Goethe-Institut Nancy

Espanol :

Venga a tomar una copa con los autores de Livre sur la Place al son de la música elegida por el DJ Germain Calsou.

Bar de refrescos in situ

En colaboración con el Goethe-Institut de Nancy

