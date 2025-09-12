Le Livre sur la Place Tribunal Administratif Nancy

vendredi 12 septembre 2025.

Le Livre sur la Place Tribunal Administratif

5 Pl. de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Programme complet et détaillé sur le site internet.

Les murs porteurs Vendredi 12 septembre de 16h30 à 17h30 Conférence

L’insupportable Samedi 13 septembre de 11h00 à 12h00 Conférence

Gabriela Cabezón Cámara Samedi 13 septembre de 13h00 à 14h00 Rencontre

Influencées Samedi 13 septembre de 14h30 à 15h30 Conférence

Andrew O’Hagan Samedi 13 septembre de 16h00 à 17h00 Rencontre

Femmes battantes Samedi 13 septembre de 17h30 à 18h30 Conférence

Quand le passé nous hante Dimanche 14 septembre de 11h00 à 12h00 Conférence

Transmissions ratées Dimanche 14 septembre de 13h00 à 14h00 Conférence

Écrire étire le monde Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 ConférenceTout public

5 Pl. de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 17 43 43

English :

Full program and details on the website.

Load-bearing walls Friday, September 12, 4:30 to 5:30 pm Conference

The unbearable Saturday September 13 from 11:00am to 12:00pm Conference

Gabriela Cabezón Cámara Saturday, September 13, 1:00 pm to 2:00 pm Meeting

Influencées Saturday, September 13 from 2:30 to 3:30 pm Lecture

Andrew O’Hagan Saturday, September 13 from 16h00 to 17h00 Rencontre

Femmes battantes Saturday September 13 from 17h30 to 18h30 Conference

When the past haunts us Sunday, September 14, 11:00am to 12:00pm Conference

Failed transmissions Sunday September 14 from 1:00 pm to 2:00 pm Conference

Writing stretches the world Sunday, September 14 from 2:30 to 3:30 pm Lecture

German :

Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.

Tragende Wände Freitag, 12. September, 16:30-17:30 Uhr Vortrag

Das Unerträgliche Samstag, 13. September, 11.00-12.00 Uhr Vortrag

Gabriela Cabezón Cámara Samstag, 13. September, 13.00-14.00 Uhr Treffen

Beeinflusst Samstag, 13. September, 14.30-15.30 Uhr Vortrag

Andrew O’Hagan Samstag, 13. September, 16.00-17.00 Uhr Treffen

Kämpferische Frauen Samstag, 13. September, 17.30-18.30 Uhr Konferenz

Wenn die Vergangenheit uns verfolgt Sonntag, 14. September, 11.00-12.00 Uhr Vortrag

Gescheiterte Übertragungen Sonntag, 14. September, 13.00-14.00 Uhr Konferenz

Schreiben dehnt die Welt Sonntag, 14. September, 14.30-15.30 Uhr Vortrag

Italiano :

Tutti i dettagli del programma sul sito web.

Pareti portanti Venerdì 12 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Conferenza

L’insopportabile Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza

Gabriela Cabezón Cámara Sabato 13 settembre dalle 13.00 alle 14.00 Conferenza

Influencées Sabato 13 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Conferenza

Andrew O’Hagan Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 17.00 Incontro con l’artista

Femmes battantes Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Conferenza

Quando il passato ci perseguita Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza

Trasmissioni fallite Domenica 14 settembre dalle 13.00 alle 14.00 Conferenza

La scrittura allunga il mondo Domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Conferenza

Espanol :

Todos los detalles del programa en el sitio web.

Muros de carga Viernes 12 de septiembre de 16.30 a 17.30 Conferencia

Lo insoportable Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 12.00 Conferencia

Gabriela Cabezón Cámara Sábado 13 de septiembre de 13:00 a 14:00 Conferencia

Influencées Sábado 13 de septiembre de 14h30 a 15h30 Conferencia

Andrew O’Hagan Sábado 13 de septiembre de 16h00 a 17h00 Encuentro con el artista

Femmes battantes Sábado 13 de septiembre de 17h30 a 18h30 Conferencia

Cuando el pasado nos persigue Domingo 14 de septiembre de 11h00 a 12h00 Conferencia

Transmisiones fallidas Domingo 14 de septiembre de 13h00 a 14h00 Conferencia

Escribir estira el mundo Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Conferencia

L’événement Le Livre sur la Place Tribunal Administratif Nancy a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION NANCY