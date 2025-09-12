Le Livre sur la Place Tribunal Administratif Nancy
Le Livre sur la Place Tribunal Administratif Nancy vendredi 12 septembre 2025.
Le Livre sur la Place Tribunal Administratif
5 Pl. de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Programme complet et détaillé sur le site internet.
Les murs porteurs Vendredi 12 septembre de 16h30 à 17h30 Conférence
L’insupportable Samedi 13 septembre de 11h00 à 12h00 Conférence
Gabriela Cabezón Cámara Samedi 13 septembre de 13h00 à 14h00 Rencontre
Influencées Samedi 13 septembre de 14h30 à 15h30 Conférence
Andrew O’Hagan Samedi 13 septembre de 16h00 à 17h00 Rencontre
Femmes battantes Samedi 13 septembre de 17h30 à 18h30 Conférence
Quand le passé nous hante Dimanche 14 septembre de 11h00 à 12h00 Conférence
Transmissions ratées Dimanche 14 septembre de 13h00 à 14h00 Conférence
Écrire étire le monde Dimanche 14 septembre de 14h30 à 15h30 ConférenceTout public
5 Pl. de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 17 43 43
English :
Full program and details on the website.
Load-bearing walls Friday, September 12, 4:30 to 5:30 pm Conference
The unbearable Saturday September 13 from 11:00am to 12:00pm Conference
Gabriela Cabezón Cámara Saturday, September 13, 1:00 pm to 2:00 pm Meeting
Influencées Saturday, September 13 from 2:30 to 3:30 pm Lecture
Andrew O’Hagan Saturday, September 13 from 16h00 to 17h00 Rencontre
Femmes battantes Saturday September 13 from 17h30 to 18h30 Conference
When the past haunts us Sunday, September 14, 11:00am to 12:00pm Conference
Failed transmissions Sunday September 14 from 1:00 pm to 2:00 pm Conference
Writing stretches the world Sunday, September 14 from 2:30 to 3:30 pm Lecture
German :
Vollständiges und detailliertes Programm auf der Website.
Tragende Wände Freitag, 12. September, 16:30-17:30 Uhr Vortrag
Das Unerträgliche Samstag, 13. September, 11.00-12.00 Uhr Vortrag
Gabriela Cabezón Cámara Samstag, 13. September, 13.00-14.00 Uhr Treffen
Beeinflusst Samstag, 13. September, 14.30-15.30 Uhr Vortrag
Andrew O’Hagan Samstag, 13. September, 16.00-17.00 Uhr Treffen
Kämpferische Frauen Samstag, 13. September, 17.30-18.30 Uhr Konferenz
Wenn die Vergangenheit uns verfolgt Sonntag, 14. September, 11.00-12.00 Uhr Vortrag
Gescheiterte Übertragungen Sonntag, 14. September, 13.00-14.00 Uhr Konferenz
Schreiben dehnt die Welt Sonntag, 14. September, 14.30-15.30 Uhr Vortrag
Italiano :
Tutti i dettagli del programma sul sito web.
Pareti portanti Venerdì 12 settembre dalle 16.30 alle 17.30 Conferenza
L’insopportabile Sabato 13 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza
Gabriela Cabezón Cámara Sabato 13 settembre dalle 13.00 alle 14.00 Conferenza
Influencées Sabato 13 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Conferenza
Andrew O’Hagan Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 17.00 Incontro con l’artista
Femmes battantes Sabato 13 settembre dalle 17.30 alle 18.30 Conferenza
Quando il passato ci perseguita Domenica 14 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Conferenza
Trasmissioni fallite Domenica 14 settembre dalle 13.00 alle 14.00 Conferenza
La scrittura allunga il mondo Domenica 14 settembre dalle 14.30 alle 15.30 Conferenza
Espanol :
Todos los detalles del programa en el sitio web.
Muros de carga Viernes 12 de septiembre de 16.30 a 17.30 Conferencia
Lo insoportable Sábado 13 de septiembre de 11.00 a 12.00 Conferencia
Gabriela Cabezón Cámara Sábado 13 de septiembre de 13:00 a 14:00 Conferencia
Influencées Sábado 13 de septiembre de 14h30 a 15h30 Conferencia
Andrew O’Hagan Sábado 13 de septiembre de 16h00 a 17h00 Encuentro con el artista
Femmes battantes Sábado 13 de septiembre de 17h30 a 18h30 Conferencia
Cuando el pasado nos persigue Domingo 14 de septiembre de 11h00 a 12h00 Conferencia
Transmisiones fallidas Domingo 14 de septiembre de 13h00 a 14h00 Conferencia
Escribir estira el mundo Domingo 14 de septiembre de 14h30 a 15h30 Conferencia
L’événement Le Livre sur la Place Tribunal Administratif Nancy a été mis à jour le 2025-08-28 par DESTINATION NANCY