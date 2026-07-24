LE LIVRE VIVANT EN BALADE Fourques
jeudi 10 septembre 2026 · Fourques
Informations pratiques
Fourques
LE LIVRE VIVANT EN BALADE
Fourques Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Des spectacles jeune public gratuits
dans 17 communes !
Le Livre Vivant lance sa tournée dans les Pyrénées-Orientales !
Après la Fête du Livre Vivant, le 28 juin dans le Parc Palauda à Thuir , il part maintenant en balade sur tout le territoir…
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Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Free shows for young audiences
in 17 towns!
Le Livre Vivant kicks off its tour in the Pyrénées-Orientales!
Following the Fête du Livre Vivant on June 28 at Parc Palauda in Thuir, it’s now heading out on a tour throughout the region…
L’événement LE LIVRE VIVANT EN BALADE Fourques a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR