Informations pratiques

Fourques

LE LIVRE VIVANT EN BALADE

Fourques Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Des spectacles jeune public gratuits

dans 17 communes !

Le Livre Vivant lance sa tournée dans les Pyrénées-Orientales !

Après la Fête du Livre Vivant, le 28 juin dans le Parc Palauda à Thuir , il part maintenant en balade sur tout le territoir…

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Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Free shows for young audiences

in 17 towns!

Le Livre Vivant kicks off its tour in the Pyrénées-Orientales!

Following the Fête du Livre Vivant on June 28 at Parc Palauda in Thuir, it’s now heading out on a tour throughout the region…

L’événement LE LIVRE VIVANT EN BALADE Fourques a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR