Le Livrodrome, étape à Martigues Mardi 8 juillet 2025 le mardi de 10h à 18h. Chemin de la Batterie Camping l »Arquet Martigues Bouches-du-Rhône

Le Livrodrome l’événement immanquable pour lancer votre été en livres ! Le 8 juillet prochain, le Livrodrome fera étape pour la première fois à Martigues, pour la 8e étape de son Tour de France 2025. Au Camping de l’Arquet, sur la Côte Bleue. Gratuit.Familles

En cas de pluie, rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon.

Dédié aux adolescents et aux pré-adolescents de 10 à 18 ans ainsi qu’aux familles, le Livrodrome c’est un parc d’attractions littéraires qui chaque été fait le tour de la France, s’installe dans 10 villes et invite le public à découvrir le livre comme il ne l’a jamais vu en participant à près de 15 attractions littéraires, ludiques et inédites, puis à repartir avec des livres grâce aux centaines de chèques-lire offerts à chaque étape.



Au programme, en continu de 10h à 18h Boîte à tatouages littéraires, Scrabble BD géant, Cabine d’ordonnances littéraires, Roulette d’écriture créative, Grande roue des mots, Bookclub, Livre sonore, Bibliothèque suspendue, Livres vivants, Memory géant, ateliers créatifs, caviardage express, Qui suis-je manga, Time’s up littéraire, Chamboule-tout…

Parmi les invités de cette journée exceptionnelle Bertrand Puard, Lisa Lugrin, Caroline Nasica, Jez, Pauline Barzilai, Rohan Houssein et bien d’autres partenaires dont la médiathèque Louis Aragon, la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, les librairies l’Alinéa et l’Argonaute…

Le Livrodrome c’est un projet unique en France et en Europe pour (re)donner le goût du livre et de la lecture aux lecteurs et aux auteurs de demain, un événement donc à ne manquer sous aucun prétexte !



En détails :

– 1. L’Atelier.

Auteurs, illustrateurs, scénaristes et professionnels Bertrand Puard, Lisa Lugrin, Caroline Nasica, Pauline Barzilai, Jez et Meghan Bouchouareb (médiathèque Louis Aragon) s’y relaieront toute la journée pour proposer des ateliers d’écriture ludiques et originaux et des ateliers BD permettant de découvrir les techniques et les processus de création spécifiques au 9e art. Ateliers sur inscription

– 2. Les Livres vivants.

Les médiathécaires du réseau de lecture publique de Martigues s’y installeront toute la journée dans ces livres géants pour venir parler des livres qu’ils aiment et qui ont marqué leur adolescence. À chaque session, les adolescents assis en face d’eux repartiront avec le livre qui les aura le plus convaincus.

– 3. La Cabine d’ordonnances littéraires.

Bénéficier d’une consultation littéraire avec un auteur, un illustrateur, un libraire, pour se faire prescrire le livre qui est fait pour soi, c’est ce que propose la Cabine d’ordonnances littéraires. Chaque patient repart ensuite avec son ordonnance personnalisée et une liste de titres qu’il pourra ensuite se procurer

en librairie ou en bibliothèque.

– 4. Le Case-tête.

12 couvertures, 12 textes. Saurez-vous former les bonnes paires pour gagner la partie et repartir avec l’album de votre choix ? Le Case-tête vous invite à explorer les liens qui unissent les scénaristes à leurs illustrateurs en revisitant le principe du Memory.

– 5. La Grande Roue.

En tournant cette Grand roue, les participants s’en remettent au destin pour découvrir et expérimenter des jeux d’écriture, tous plus ludiques les uns que les autres, imaginés par la Ligue de l’enseignement 13.

-6. Le Méli-Mélo.

Une roulette de 30 cases, 8 joueurs, un “juge-arbitre”, la partie peut commencer à chaque tour de roulette, un mot récupéré… Chaque joueur doit ensuite redoubler d’imagination et de créativité pour réussir le défi imaginé écrire chacun un texte autour d’un thème surprise dévoilé le jour j imaginé par l’écrivain, le slameur et l’artiste aux mille facettes Rohan Houssein, en utilisant les 8 mots récoltés collectivement, et venir ensuite le slamer au micro !

– 7. Le Scrabulle.

Construite avec l’association On a Marché sur la Bulle à Amiens et conçue par Etienne Lécroart, dans le cadre d’une résidence à la Cité internationale de la langue française, cette attraction fusionne la langue française avec l’art de la bande dessinée ! Les adolescents s’affrontent en créant des strips BD de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 cases, jouant avec le français et ses expressions, sur un plateau de jeu monumental. Drôles, décalées, subversives, ces histoires sont aussi un moyen de nous plonger dans la grande histoire de la

langue française et de la francophonie.

– 8. La Boîte à tatouages.

D’abord, un jeu de questions-réponses, prenant la forme d’un quiz, pour découvrir quel animal des fables de la Fontaine vous êtes et quelle morale vous correspond le plus… En fonction des réponses, le tatouage éphémère correspondant sera réalisé et la fable offerte sous la forme d’une carte postale à envoyer à la personne de votre choix ou à garder précieusement avec vous.

– 9. Le Livre sonore.

Imaginée par Jérôme Hoffmann, cette installation propose au public de s’asseoir dans un livre géant et de bénéficier d’une expérience de lecture immersive, au casque, autour du recueil de nouvelles publié par le CNL à l’occasion de la 11e édition de Partir en livre, écrites par 10 des plus grands auteurs et autrices ado de notre époque sur le thème “Les animaux et nous”.

– 10. Le Bookclub.

Une bibliothèque sonore géante qui propose aux adolescents de découvrir 50 coups de cœur littéraires de leurs pairs, en espérant qu’à leur tour ils auront envie de les lire. En partenariat avec le Bookclub du Pass Culture.

– 11. Le Caviardage express.

Imaginé par Fabienne Yvert, ce jeu littéraire consiste, à partir d’un texte existant cette année ceux des auteurs invités à en isoler 10 mots pour lui donner un nouveau sens le vôtre ! Dessins, hachures, sélections, tous les moyens sont bons pour déconstruire et réécrire les pages proposées.

– 12. Les Jeux du livre.

Conçus et proposés par les agents de la médiathèque Louis Aragon, ce dispositif vous propose de redécouvrir les grands classiques du jeu adaptés pour l’occasion à la sauce littéraire ! Qui suis-je manga, Time’s up, résumés foireux ou encore jeu de bluff littéraire, les Jeux du livre récompenseront les plus malins, les plus créatifs et les plus littéraires d’entre vous…

– 13. Le Chamboul’Livres.

Inspiré du chamboule-tout traditionnel, le Chamboul’Livres, imaginé par la médiathèque de Martigues, couronnera les plus adroits d’entre-vous. Après avoir écouté la lecture de chacune des œuvres proposées, chaque participant est invité à choisir le livre qui l’a le plus ému. Mais, pour le gagner, il ne faudra pas avoir le bras qui tremble au moment de lancer la boule magique…

– 14. Le Bibliobus.

Le Bibliobus de la ville de Martigues sera présent pour la première fois au camping de l’Arquet, l’occasion de venir rencontrer les bibliothécaires de la ville, de s’y installer pour lire ou encore de découvrir les expérimentations les plus innovantes en matière de lecture numérique.

– 15. La Librairie.

À côté de ces attractions, l’espace librairie tenu par l’Alinéa et l’Argonaute, proposera une sélection de livres autour des invités, en lien avec la thématique de la 11e édition de Partir en livre les animaux et nous et de leur propre sélection que l’on pourra se procurer notamment grâce aux chèques-lire gagnés dans les différentes attractions du Livrodrome.



Et en clotûre de cette journée exceptionnelle, le Livrodrome et la médiathèque Louis Aragon invitent le public à participer à l’ultime battle un concours d’éloquence littéraire où chacun devra exprimer ses talents d’acteur et de lecteur pour l’emporter… .

Chemin de la Batterie Camping l »Arquet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 81 00 arquet.contact@martegaou.com

English :

The Livrodrome: the unmissable event to kick off your summer with books! On 8 July, the Livrodrome will be stopping off in Martigues for the first time, for the 8th leg of its Tour de France 2025. At Camping de l’Arquet, on the Côte Bleue. Free admission.

German :

Le Livrodrome: Das Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, um Ihren Sommer mit Büchern zu beginnen! Am 8. Juli wird Le Livrodrome auf der achten Etappe seiner Tour de France 2025 zum ersten Mal in Martigues Station machen. Auf dem Camping de l’Arquet an der Côte Bleue. Kostenlos.

Italiano :

Il Livrodrome: l’evento imperdibile per inaugurare l’estate con i libri! L’8 luglio, il Livrodrome farà tappa per la prima volta a Martigues, in occasione dell’ottava tappa del suo Tour de France 2025. Al Camping de l’Arquet, sulla Côte Bleue. Ingresso libero.

Espanol :

El Livrodrome: ¡la cita ineludible para empezar el verano con los libros! El 8 de julio, el Livrodrome se detiene por primera vez en Martigues, para la 8ª etapa de su Tour de Francia 2025. En el Camping de l’Arquet, en la Côte Bleue. Entrada gratuita.

