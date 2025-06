Le Livrodrome Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement 11 juillet 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Le Livrodrome Vendredi 11 juillet 2025 de 10h à 20h. Parc Bougainville 50 Bd de Briançon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 20:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Un parc d’attractions littéraires itinérant spécialement conçu pour les adolescents de 11 à 18 ans. Pendant un mois chaque été, il fait étape dans 10 villes en France et invite le public à participer à près de 20 attractions ludiques.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Le Livrodrome est un parc d’attractions littéraires itinérant spécialement conçu pour les adolescents de 11 à 18 ans. Pendant un mois chaque été, il fait étape dans 10 villes en France et invite le public à participer à près de 20 attractions ludiques, participatives et sportives.



Il fait escale à Marseille le 11 juillet de 10h à 18h au Parc Bougainville.



Auteurs, illustrateurs et scénaristes seront présents pour animer des ateliers d’écriture et d’illustration.



Certains ateliers sont sur inscription.



Pour découvrir le programme des ateliers à Marseille, rendez-vous sur :

livrodrome.com/programmation-2025/marseille-11-juillet .

Parc Bougainville 50 Bd de Briançon

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A traveling literary theme park specially designed for teenagers aged 11 to 18. For one month each summer, it visits 10 towns in France, inviting the public to take part in some 20 fun attractions.

German :

Ein reisender literarischer Vergnügungspark, der speziell für Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren konzipiert wurde. Jeden Sommer macht er einen Monat lang in 10 Städten in Frankreich Station und lädt das Publikum ein, an fast 20 spielerischen Attraktionen teilzunehmen.

Italiano :

Un parco letterario itinerante pensato appositamente per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni. Ogni estate, per un mese, visita 10 città francesi e invita il pubblico a partecipare a quasi 20 attrazioni divertenti.

Espanol :

Un parque temático literario itinerante especialmente diseñado para adolescentes de 11 a 18 años. Durante un mes cada verano, visita 10 ciudades de Francia e invita al público a participar en casi 20 divertidas atracciones.

L’événement Le Livrodrome Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Marseille