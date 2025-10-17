Le Livr’Troquet Guéguen’s Bar Herbignac

Guéguen’s Bar 1 rue Saint-Cyr Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Un vendredi par mois au Guéguen’s Bar.

Si lire est une joie, partager ses lectures se révèle souvent tout aussi stimulant.

Dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, autour d’un verre marquant la fin de semaine, se réuniront les participants désireux de faire vivre ce rdv en mettant en commun, avec l’appui des bibliothécaires, leurs découvertes et coups de coeur.

Ouvert à tous. .

Guéguen’s Bar 1 rue Saint-Cyr Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 90 40 espace-culturel@herbignac.com

