Le Livr’Troquet Guéguen’s Bar Herbignac

Le Livr’Troquet

Guéguen’s Bar 1 rue Saint-Cyr Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Un vendredi par mois au Guéguen’s Bar.

Si lire est une joie, partager ses lectures se révèle souvent tout aussi stimulant.

Dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, autour d’un verre marquant la fin de semaine, se réuniront les participants désireux de faire vivre ce rdv en mettant en commun, avec l’appui des bibliothécaires, leurs découvertes et coups de coeur.

Ouvert à tous. .

+33 2 51 76 90 40 espace-culturel@herbignac.com

