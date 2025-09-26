Le local des autrices hors les murs dans le 11e Kiosque Citoyen Paris

Le local des autrices hors les murs dans le 11e Kiosque Citoyen Paris vendredi 26 septembre 2025.

Venez découvrir le local des autrices !

Au programme : des extraits spectacles de théâtre, des micro-trottoirs et des discussions avec des membres de l’association.

Entrée libre

Programmation au Kiosque Citoyen du 11e – Le Kiosque vous invite

Le vendredi 26 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

Tout public.

Kiosque Citoyen Esplanade Roger Linet 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif