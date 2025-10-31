Le local des autrices hors les murs dans le 11e Kiosque Citoyen Paris

Le local des autrices hors les murs dans le 11e Kiosque Citoyen Paris vendredi 31 octobre 2025.

Venez découvrir le local des autrices !

Au programme : des extraits de spectacles de théâtre, des micro-trottoirs et des discussions avec des membres de l’association.

Entrée libre

Programmation au Kiosque Citoyen du 11e – Le Kiosque vous invite au local des autrices

Le vendredi 31 octobre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T16:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T15:00:00+02:00_2025-10-31T18:00:00+02:00

Kiosque Citoyen Esplanade Roger Linet 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif