Le local des autrices hors les murs dans le 11e Kiosque Citoyen Paris
Venez découvrir le local des autrices !
Au programme : des extraits de spectacles de théâtre, des micro-trottoirs et des discussions avec des membres de l’association.
Entrée libre
Programmation au Kiosque Citoyen du 11e – Le Kiosque vous invite au local des autrices
Le vendredi 31 octobre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Kiosque Citoyen Esplanade Roger Linet 75011 Paris
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif