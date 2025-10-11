LE LOCAL FÊTE SES 5 ANS SALLE DES FÊTES Couladère

LE LOCAL FÊTE SES 5 ANS SALLE DES FÊTES Couladère samedi 11 octobre 2025.

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 18:30:00
2025-10-11

Le LOCAL FÊTE SES 5 ANS
Lieu Ouvert Cazérien Autogéré et Libre   .

SALLE DES FÊTES 1 Place de L Hôtel de ville Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 18 09 

English :

Le LOCAL CELEBRATES ITS 5TH ANNIVERSARY

German :

Der LOCAL FESTET SEINE 5 JAHRE

Italiano :

Le LOCAL CELEBRA IL SUO 5° ANNIVERSARIO

Espanol :

Le LOCAL CELEBRA SU 5º ANIVERSARIO

