LE LOCAL FÊTE SES 5 ANS SALLE DES FÊTES Couladère samedi 11 octobre 2025.
SALLE DES FÊTES 1 Place de L Hôtel de ville Couladère Haute-Garonne
Début : 2025-10-11 18:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Lieu Ouvert Cazérien Autogéré et Libre .
SALLE DES FÊTES 1 Place de L Hôtel de ville Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 18 09
English :
Le LOCAL CELEBRATES ITS 5TH ANNIVERSARY
German :
Der LOCAL FESTET SEINE 5 JAHRE
Italiano :
Le LOCAL CELEBRA IL SUO 5° ANNIVERSARIO
Espanol :
Le LOCAL CELEBRA SU 5º ANIVERSARIO
