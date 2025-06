Le Local fête son 1er anniv’ Rue des papillons Saint-Jean-de-Galaure 28 juin 2025 19:30

Drôme

Drôme

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-29 00:30:00

2025-06-28

Musique vivante en première partie (pop rock).Soirée années 70, 80, 90.

Rue des papillons La Motte de Galaure

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 03 22 77 le-loca26@orange.fr

English :

Live music in the first half (pop rock).70s, 80s, 90s evening.

German :

Lebendige Musik im ersten Teil (Pop-Rock).Abend der 70er, 80er und 90er Jahre.

Italiano :

Musica dal vivo nel primo tempo (pop rock), serata di musica anni ’70, ’80 e ’90.

Espanol :

Música en directo en la primera parte (pop rock), una noche de música de los años 70, 80 y 90.

