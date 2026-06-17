Durtal

Le Loir en Fête

Prairie Saint Léonard Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Loir en Fête Durtal s’embrase pour une nuit magique !

Concerts, cirque, théâtre de rue, nature, foodtrucks et feu d’artifice… Le grand rendez-vous festif de l’été à Durtal est de retour, et il promet d’être inoubliable !

Et si on s’échappait un instant ? Le samedi 11 juillet, de 14h à 1h du matin, Durtal se transforme en scène géante à ciel ouvert. Du bord du Loir jusqu’à la prairie Saint-Léonard, la ville tout entière devient jardin, terrain de jeu et piste de danse.

L’après-midi, les berges s’animent en douceur balades nature, spectacles insolites, musique acoustique et installations à vivre en famille

– Balades & rallye nature (CPIE) Partez à la découverte des richesses naturelles des berges du Loir, guidés par les experts du CPIE.

– Cécile Gravot (Harpes électroacoustiques) un moment suspendu dans le cadre enchanteur du Jardin du Bout du Monde, au son envoûtant des harpes électroacoustiques.

– Regards & Mémoires de Durtal (André Logeais) Installez-vous dans un transat au bord de l’eau et laissez-vous porter par les souvenirs et l’histoire de Durtal.

– Petit DAP ( Cie Croche) un spectacle de cirque burlesque tendre et décalé, pour faire rire petits et grands en famille.

– Le Bar à Mômes (Cie Bam) Du théâtre de rue complètement loufoque qui surgit là où on ne l’attend pas !

– Déshydratés (Cie Cercle Karré) une nage synchronisée improbable en plein milieu de la prairie.

Le soir venu, l’ambiance monte d’un cran

– The Banger’s un cocktail explosif de funk, soul et blues pour mettre le feu à la prairie !

– Mezcal Bomba rythmes psycho-tropicaux et saveurs d’Amérique latine garantis jusqu’au bout de la nuit.

– A 23h le ciel durtalois s’illumine pour un feu d’artifice dont on parlera encore longtemps !

Village de foodtrucks — Prairie Saint-Léonard

Du salé au sucré, du local à l’exotique une sélection de foodtrucks pour toutes les papilles, à déguster face au Loir.

Tout public | Gratuit

Petit Port, Jardin du Bout du Monde et Prairie Saint-Léonard- Durtal .

Prairie Saint Léonard Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 30 24 mairie@ville-durtal.fr

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English :

The Loir in F%EAte: Durtal lights up for a magical night!

L’événement Le Loir en Fête Durtal a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe