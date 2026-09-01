Le long de la voie romaine à Osselle Osselle-Routelle
samedi 19 septembre 2026 · Osselle-Routelle
Informations pratiques
Osselle-Routelle
Le long de la voie romaine à Osselle
Osselle-Routelle Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-16
Randonnée & visite
Cette randonnée de 6 km en partie en sous-bois, suit l’ancienne voie romaine.
La situation en surélévation du tronçon a permis de situer cette voie romaine, la présence d’un chemin forestier qui la recoupe nous offre une vue en coupe de sa construction.
Reconnue Grand Itinéraire Culturel par le Conseil de l’Europe, la Via Francigena relie Canterbury à Rome via l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie. .
Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com
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English : Le long de la voie romaine à Osselle
L’événement Le long de la voie romaine à Osselle Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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