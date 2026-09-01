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AGENDA · Osselle-Routelle

Le long de la voie romaine à Osselle Osselle-Routelle

samedi 19 septembre 2026 · Osselle-Routelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
25320 Osselle-Routelle
Département
Doubs
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Osselle-Routelle

Le long de la voie romaine à Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-16

Randonnée & visite
Cette randonnée de 6 km en partie en sous-bois, suit l’ancienne voie romaine.
La situation en surélévation du tronçon a permis de situer cette voie romaine, la présence d’un chemin forestier qui la recoupe nous offre une vue en coupe de sa construction.
Reconnue Grand Itinéraire Culturel par le Conseil de l’Europe, la Via Francigena relie Canterbury à Rome via l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie.   .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  contact@besancon-tourisme.com

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English : Le long de la voie romaine à Osselle

L’événement Le long de la voie romaine à Osselle Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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