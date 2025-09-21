Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Jouques L’aqueduc de Traconnade Jouques

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Cet aqueduc est un chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine. Construit il y a près de 2000 ans, il amenait les eaux des sources de Jouques à Aix-en-Provence, distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines.

Les « Amis de Jouques » proposent de vous faire découvrir les vestiges jouquards au cours d’une randonnée en boucle d’une demi-journée.

Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au temps.

Les enfants mineurs doivent être accompagnés.

L’aqueduc de Traconnade 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 63 76 12 [{« type »: « email », « value »: « lesamisdejouques@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 63 76 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 87 75 83 »}] Aqueduc romain de Traconnade

Nous verrons les vestiges d’un tunnel, d’un mur-aqueduc, d’un pont, des regards d’accès, de nombreux effondrements au cours d’une promenade dans les collines autour de Jouques. Accès par automobile ou par autocar (ligne 120) à partir d’Aix-en-Provence

Les Amis de Jouques