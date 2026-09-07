Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Peyrolles, Aqueduc de Traconnade, Peyrolles-en-Provence

Informations pratiques

Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Peyrolles Samedi 19 septembre, 08h30 Aqueduc de Traconnade Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Randonnée en boucle d’une demi-journée en suivant l’aqueduc de Traconnade à Peyrolles

Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Peyrolles

Cet aqueduc est un chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine ; il a été construit il y a près de 2000 ans et amenait les eaux des sources de Jouques à Aix, distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines.

Les « Amis de Jouques » et « Peyrolles Rétro Patrimoine » vous feront découvrir de nombreux vestiges au cours d’une promenade sur la commune de Peyrolles.

Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au temps.

Les mineurs doivent être accompagnés.

L’heure et le lieu de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.

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Randonnée en boucle d’une demi-journée en suivant l’aqueduc de Traconnade à Peyrolles

Les Amis de Jouques