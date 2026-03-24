Le Lot de ferme en ferme Brasserie Paysanne Les Bartas Bagat-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy

Le Lot de ferme en ferme Brasserie Paysanne Les Bartas

Bagat-en-Quercy 180 Chemin de Laboissière Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Au cœur du Quercy Blanc, nous cultivons l’orge, le blé et le houblon, avant de les transformer en bière directement à la ferme, dans notre brasserie paysanne

Au cœur du Quercy Blanc, nous cultivons l’orge, le blé et le houblon, avant de les transformer en bière directement à la ferme, dans notre brasserie paysanne. Nos bières sont disponibles en bouteilles sur les marchés et dans les magasins locaux. Nous proposons également la location de fûts et de tireuses pour vos événements. La brasserie est située sur la ferme familiale, où vit toujours un troupeau de chèvres angora. Leur laine est tondue et transformée en mohair.

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Bagat-en-Quercy 180 Chemin de Laboissière Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 7 60 44 89 51 contact@lesbartas.fr

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English :

In the heart of the Quercy Blanc region, we grow barley, wheat and hops, before transforming them into beer directly on the farm, in our country brewery

L’événement Le Lot de ferme en ferme Brasserie Paysanne Les Bartas Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot