Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac Gagnac-sur-Cère
Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac Gagnac-sur-Cère dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac
35 Route du champ de Moé Gagnac-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !
Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations
Description de la ferme Anne vous accueille sur sa petite ferme maraîchère, traditionnelle comme on en trouvait dans le temps, où les animaux de ferme, chevaux, poules et canes ont tous leur rôle à jouer et vous propose toute l'année ses légumes BIO de saison
Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !
Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations
Description de la ferme Anne vous accueille sur sa petite ferme maraîchère, traditionnelle comme on en trouvait dans le temps, où les animaux de ferme, chevaux, poules et canes ont tous leur rôle à jouer et vous propose toute l'année ses légumes BIO de saison. Venez découvrir un mode de production sans labour à échelle humaine
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35 Route du champ de Moé Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 89 85 24 97
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English :
We are pleased to announce the new edition of the event Le Lot De Ferme en Ferme which returns on Sunday, April 26, 2026!
This event offers the general public to discover organic farms in the area through visits, meetings with producers and various animations
Farm description Anne welcomes you to her small market garden farm, traditional as it was found in the old days, where farm animals, horses, chickens and ducks all have their role to play and offers you all year round its seasonal organic vegetables
L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne