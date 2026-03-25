Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac Gagnac-sur-Cère

Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac

35 Route du champ de Moé Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

Description de la ferme Anne vous accueille sur sa petite ferme maraîchère, traditionnelle comme on en trouvait dans le temps, où les animaux de ferme, chevaux, poules et canes ont tous leur rôle à jouer et vous propose toute l'année ses légumes BIO de saison

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle édition de l’événement Le Lot De Ferme en Ferme qui revient le dimanche 26 avril 2026 !

Cette manifestation propose au grand public de découvrir des fermes bio du territoire à travers des visites, des rencontres avec les producteurs et diverses animations

Description de la ferme Anne vous accueille sur sa petite ferme maraîchère, traditionnelle comme on en trouvait dans le temps, où les animaux de ferme, chevaux, poules et canes ont tous leur rôle à jouer et vous propose toute l'année ses légumes BIO de saison. Venez découvrir un mode de production sans labour à échelle humaine

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35 Route du champ de Moé Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 89 85 24 97

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English :

We are pleased to announce the new edition of the event Le Lot De Ferme en Ferme which returns on Sunday, April 26, 2026!

This event offers the general public to discover organic farms in the area through visits, meetings with producers and various animations

Farm description Anne welcomes you to her small market garden farm, traditional as it was found in the old days, where farm animals, horses, chickens and ducks all have their role to play and offers you all year round its seasonal organic vegetables

L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Découverte de la ferme du Marais de Gagnac Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne