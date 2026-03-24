Le Lot de ferme en ferme Ferme du Tessou Villesèque
Le Lot de ferme en ferme Ferme du Tessou Villesèque dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de ferme en ferme Ferme du Tessou
Route de la Gentillade Villesèque Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Situé au cœur des bois, notre élevage accueille une centaine de porcs gascons en plein air intégral
Situé au cœur des bois, notre élevage accueille une centaine de porcs gascons en plein air intégral. Les cochons évoluent librement au sein d'un parc de 12 hectares. Nous proposons toute l'année des visites de la ferme pour les scolaires et les entreprises.
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Route de la Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr
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English :
Located in the heart of the woods, our farm is home to a hundred free-range Gascon pigs
L’événement Le Lot de ferme en ferme Ferme du Tessou Villesèque a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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