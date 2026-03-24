Le Lot de ferme en ferme La Ferme de l’Origan Bélaye
Le Lot de ferme en ferme La Ferme de l’Origan Bélaye dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de ferme en ferme La Ferme de l’Origan
Monville Bélaye Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Ferme diversifiée en AB, nous cultivons une grande gamme de légumes pour la vente directe, ainsi que des kiwis
Ferme diversifiée en AB, nous cultivons une grande gamme de légumes pour la vente directe, ainsi que des kiwis. Nous sommes aussi éleveurs de vaches aubrac et de poules pondeuses. L'ensemble de la ferme est en autonomie complète en fourrages et céréales pour l'élevage.
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Monville Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 77 73 61 57 lafermedelorigan@gmail.com
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English :
A diversified AB farm, we grow a wide range of vegetables for direct sale, as well as kiwis
L’événement Le Lot de ferme en ferme La Ferme de l’Origan Bélaye a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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