Le Lot de ferme en ferme La ferme de Pontcirq Lieu-dit Le Bourg Pontcirq

Le Lot de ferme en ferme La ferme de Pontcirq

Lieu-dit Le Bourg Bagat-en-Quercy Pontcirq Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Petite ferme de Bouriane élevant des poules pondeuses, des arbres fruitiers et des légumes entourée de forêts de chênes à coté de villages typiquement lotois.

Petite ferme de Bouriane élevant des poules pondeuses, des arbres fruitiers et des légumes entourée de forêts de chênes à coté de villages typiquement lotois.

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Lieu-dit Le Bourg Bagat-en-Quercy Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 71 78 89 38 ahduwer@live.fr

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English :

Small Bouriane farm raising laying hens, fruit trees and vegetables surrounded by oak forests next to typical Lotois villages.

L’événement Le Lot de ferme en ferme La ferme de Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot