Le Lot de ferme en ferme la Ferme du Pech de l’Abeille Le Pech de l’Abeille Les Arques
Le Lot de ferme en ferme la Ferme du Pech de l’Abeille Le Pech de l’Abeille Les Arques dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de ferme en ferme la Ferme du Pech de l’Abeille
Le Pech de l’Abeille Bout Les Arques Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dans le cadre de l’évènement national De Ferme en Ferme organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l’association Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, Amandine Rey vous accueille sur l'exploitation, "Au Pech de l'Abeille" (produits de la laine mohair et d'alpaga).
Venez à la rencontre des chèvres Angora et des alpagas, découvrez la provenance des fibres luxueuses que sont le Mohair et l'Alpaga et comment passer d'une laine brute à des produits façonnés, tout doux, tout chaud et léger.
Dans le cadre de l’évènement national De Ferme en Ferme organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l’association Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, Amandine Rey vous accueille sur l'exploitation, "Au Pech de l'Abeille" (produits de la laine mohair et d'alpaga).
Venez à la rencontre des chèvres Angora et des alpagas, découvrez la provenance des fibres luxueuses que sont le Mohair et l'Alpaga et comment passer d'une laine brute à des produits façonnés, tout doux, tout chaud et léger.
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Le Pech de l’Abeille Bout Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 6 98 99 68 04 dadou1610@yahoo.fr
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English :
As part of the national event De Ferme en Ferme organized by the Réseau CIVAM and led in the département by the Bio 46 association, the Lot organic farmers’ group, Amandine Rey welcomes you to the farm, "Au Pech de l'Abeille" (mohair and alpaca wool products).
Meet the Angora goats and alpacas, discover the origins of the luxurious mohair and alpaca fibers, and learn how to go from raw wool to soft, warm, lightweight, hand-crafted products.
L’événement Le Lot de ferme en ferme la Ferme du Pech de l’Abeille Les Arques a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cazals-Salviac
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