Le Lot de ferme en ferme Le biquette Club Crayssac
Le Lot de ferme en ferme Le biquette Club Crayssac dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de ferme en ferme Le biquette Club
Les Vitarelles (Sud) Crayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le Biquette Club, c’est l’univers de nos chèvres angora
Le Biquette Club, c’est l’univers de nos chèvres angora. Des accessoires intemporels en laine toute douce, de l’artisanat, la vie de l'élevage et de la ferme au quotidien. Passez nous voir les biquettes adorent les visites (et surtout les gratouilles).
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Les Vitarelles (Sud) Crayssac 46150 Lot Occitanie +33 6 73 74 40 09 lebiquetteclub@gmail.com
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English :
The Biquette Club, the world of our Angora goats
L’événement Le Lot de ferme en ferme Le biquette Club Crayssac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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