Le Lot de ferme en ferme le Domaine des Bouriettes Domaine Les Bouriettes Pomarède

Le Lot de ferme en ferme le Domaine des Bouriettes

Domaine Les Bouriettes 169 chemin des Bouriettes Pomarède Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre de l'évènement national "De Ferme en Ferme" organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l'association BIO 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, le domaine des Bouriettes, petite ferme viticole située en Bouriane, entourée de forêts, vous ouvre ses portes

Dans le cadre de l'évènement national "De Ferme en Ferme" organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l'association BIO 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, le domaine des Bouriettes, petite ferme viticole située en Bouriane, entourée de forêts, vous ouvre ses portes. Y sont produits des châtaignes, quelques noix et un peu de légumes. Les vins naturels sont issus de plusieurs cépages cabernet, merlot, malbec, jurançon, syrah, chardonnay, viognier…

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Domaine Les Bouriettes 169 chemin des Bouriettes Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 78 14 78 64 crassat.eric@orange.fr

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English :

As part of the national event "De Ferme en Ferme" organized by the Réseau CIVAM and carried out in the department by the BIO 46 association, the group of organic farmers in the Lot, the Domaine des Bouriettes, a small wine farm located in the Bouriane region, surrounded by forests, opens its doors to you

L’événement Le Lot de ferme en ferme le Domaine des Bouriettes Pomarède a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Gourdon