Le Lot de ferme en ferme Le Mas de l’essentiel

25 Chemin de la Serre Villesèque Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Situé au cœur du Quercy, Le Mas de L’Essentiel est un domaine de 10 ha de lavande fine et 14 ha de vigne, cultivés en AB

Situé au cœur du Quercy, Le Mas de L’Essentiel est un domaine de 10 ha de lavande fine et 14 ha de vigne, cultivés en AB. Ici, la lavande est distillée sur place et mise en valeur savonnerie artisanale, création de cosmétiques, fabrication de bougies, miel et autres produits aux senteurs et saveurs délicates. Nous vous accueillons toute l’année au sein de nos ateliers de création de savons, de visites guidées de la ferme et de son rallye-game Le Mystère du Mas .

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25 Chemin de la Serre Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 79 06 19 32 contact@lemasdelessentiel.fr

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English :

Located in the heart of the Quercy region, Le Mas de L?Essentiel is an estate of 10 ha of fine lavender and 14 ha of vines, cultivated using organic farming methods

L’événement Le Lot de ferme en ferme Le Mas de l’essentiel Villesèque a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot