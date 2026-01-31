Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies Mauroux
Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies Mauroux dimanche 26 avril 2026.
Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies
Les Gonies Mauroux Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Petite ferme biologique en agriculture régénérative
Petite ferme biologique en agriculture régénérative. C’est une ferme très diversifiée avec des élevages de porcs noirs Gascons de plein air, de moutons des Causses du Lot, de vaches Dexter et de poules. En plus de pouvoir vous approcher des animaux, vous pourrez découvrir la permaculture au travers du potager et du verger avec sa production de saison.
.
Les Gonies Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 74 56 60 59 info@lesgonies.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small organic farm in regenerative agriculture
L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies Mauroux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Mauroux (Lot)
- Atelier cuisine à la Grange de Janes Mauroux 1 avril 2026
- Châteaux et Eglises du Vignoble de Cahors Mauroux Lot 1 mai 2026
- Circuit de Saby Mauroux Lot 1 mai 2026
- Route 46 Mauroux 8 mai 2026
- Plantes et Cie bergers, bergères Mauroux 24 octobre 2026