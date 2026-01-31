Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies

Les Gonies Mauroux Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Petite ferme biologique en agriculture régénérative

Petite ferme biologique en agriculture régénérative. C’est une ferme très diversifiée avec des élevages de porcs noirs Gascons de plein air, de moutons des Causses du Lot, de vaches Dexter et de poules. En plus de pouvoir vous approcher des animaux, vous pourrez découvrir la permaculture au travers du potager et du verger avec sa production de saison.

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Les Gonies Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 74 56 60 59 info@lesgonies.org

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English :

Small organic farm in regenerative agriculture

L’événement Le Lot de Ferme en Ferme Les Gonies Mauroux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CVL Vignoble