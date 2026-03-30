Le Lot de ferme en ferme Les producteurs en herbes Les producteurs en herbes Goujounac

Le Lot de ferme en ferme Les producteurs en herbes

Les producteurs en herbes 1465 route du Gagnoulat Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre de l’évènement national De Ferme en Ferme organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l’association Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, Isabelle Bargues vous accueille dans sa micro-ferme de plantes aromatiques et médicinales en Bouriane

Dans le cadre de l’évènement national De Ferme en Ferme organisé par le Réseau CIVAM et mené sur le département par l’association Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, Isabelle Bargues vous accueille dans sa micro-ferme de plantes aromatiques et médicinales en Bouriane. Elle y pratique la distillation et produit des huiles essentielles et des hydrolats.

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Les producteurs en herbes 1465 route du Gagnoulat Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 22 12 09 97

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English :

As part of the national event De Ferme en Ferme (From Farm to Farm) organized by the Réseau CIVAM and carried out in the department by the association Bio 46, the Lot organic farmers group, Isabelle Bargues welcomes you to her micro-farm of aromatic and medicinal plants in Bouriane

L’événement Le Lot de ferme en ferme Les producteurs en herbes Goujounac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Gourdon