Lentillac-du-Causse

Le Lot de ferme en ferme Les Senteurs de Roumégouse Lentillc-du-Causse

2017 chemin de Roumégouse Lentillac-du-Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

A l'occasion de l'évènement "Le Lot de ferme en ferme", la ferme Les Senteurs de Roumégouse vous ouvre ses portes ! En 2021, après une carrière dans le médicosocial, Marie-Hélène a voulu remettre au goût du jour la culture de la Lavande Fine du Quercy sur le Causse

A l'occasion de l'évènement "Le Lot de ferme en ferme", la ferme Les Senteurs de Roumégouse vous ouvre ses portes ! En 2021, après une carrière dans le médicosocial, Marie-Hélène a voulu remettre au goût du jour la culture de la Lavande Fine du Quercy sur le Causse. Elle est cultivée en AB sur 2ha 700.

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2017 chemin de Roumégouse Lentillac-du-Causse 46330 Lot Occitanie +33 6 71 69 80 15 delteilmariehelene@gmail.com

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English :

On the occasion of the event "Le Lot de ferme en ferme", the Les Senteurs de Roumégouse farm opens its doors to you! In 2021, after a career in the medico-social sector, Marie-Hélène decided to revive the cultivation of fine Quercy lavender on the Causse..

L’événement Le Lot de ferme en ferme Les Senteurs de Roumégouse Lentillc-du-Causse Lentillac-du-Causse a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Labastide-Murat