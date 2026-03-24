Le Lot, de fermes en fermes Les terres du Château d’Aix Porte-du-Quercy
Le Lot, de fermes en fermes Les terres du Château d’Aix Porte-du-Quercy dimanche 26 avril 2026.
Le Lot, de fermes en fermes Les terres du Château d’Aix
Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Ferme en polyculture
Ferme en polyculture. Nous avons 10 ha de vignes avec surtout du malbec et aussi des cépages de blanc. Nous avons des pruniers d’ente et nous transformons nos pruneaux sur place et des brebis pour l’éco pâturage actuellement dans le verger de pruniers . Nous vendons surtout à la propriété et organisons de nombreux événements festifs l’été dans la cour du château de Saux.
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Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 69 vinschateaudaix@gmail.com
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English :
Polyculture farm
L’événement Le Lot, de fermes en fermes Les terres du Château d’Aix Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT46
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