Le Loto de Noël de l’Amicale de Chanteheux

Chanteheux Meurthe-et-Moselle

Le samedi 20 décembre participer au loto de l’amicale.

Ouverture des portes à 19h à la salle polyvalente de Chanteheux.

De nombreux bons d’achat et lots à gagner.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 98 14 92

English :

On Saturday December 20, take part in the amicale’s bingo.

Doors open at 7pm at the Chanteheux multi-purpose hall.

Numerous vouchers and prizes to be won.

Refreshments and snacks on site.

