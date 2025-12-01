Le Loto de Noël de l’Amicale de Chanteheux Chanteheux
Le Loto de Noël de l’Amicale de Chanteheux Chanteheux samedi 20 décembre 2025.
Le Loto de Noël de l’Amicale de Chanteheux
Chanteheux Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Le samedi 20 décembre participer au loto de l’amicale.
Ouverture des portes à 19h à la salle polyvalente de Chanteheux.
De nombreux bons d’achat et lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.Tout public
.
Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 98 14 92
English :
On Saturday December 20, take part in the amicale’s bingo.
Doors open at 7pm at the Chanteheux multi-purpose hall.
Numerous vouchers and prizes to be won.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Le Loto de Noël de l’Amicale de Chanteheux Chanteheux a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS