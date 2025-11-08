Le Loto des 10 ans de Hi’com Hirsingue
Le Loto des 10 ans de Hi’com Hirsingue samedi 8 novembre 2025.
Le Loto des 10 ans de Hi’com
Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Le Loto des 10 ans de Hi’com
10 000 € de lots à gagner
dont 1 bon voyage de 2 000 €
Réservation conseillée
Le Loto des 10 ans de Hi’com
10 000 € de lots à gagner
dont 1 bon voyage de 2 000 € .
Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 51 55 ferber.gael@gmail.com
English :
Hi?com’s 10th Anniversary Lotto
10,000 ? of prizes to be won
including 1 travel voucher worth 2,000 ?
Reservation recommended
German :
Das Lotto zum 10-jährigen Bestehen von Hi?com
10.000 ? an Preisen zu gewinnen
darunter 1 Reisegutschein im Wert von 2.000 ?
Reservierung empfohlen
Italiano :
Lotteria per il 10° anniversario di Hi?com
10.000 premi in palio
tra cui 1 buono viaggio del valore di 2.000 euro
Prenotazione consigliata
Espanol :
Lotería del 10º aniversario de Hi?com
10.000€ en premios para ganar
incluido 1 bono de viaje por valor de 2.000
Reserva recomendada
L’événement Le Loto des 10 ans de Hi’com Hirsingue a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme du Sundgau