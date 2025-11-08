Le Loto des 10 ans de Hi’com Hirsingue

Le Loto des 10 ans de Hi’com

Le Loto des 10 ans de Hi’com

10 000 € de lots à gagner

dont 1 bon voyage de 2 000 € .

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 51 55 ferber.gael@gmail.com

English :

Hi?com’s 10th Anniversary Lotto

10,000 ? of prizes to be won

including 1 travel voucher worth 2,000 ?

Reservation recommended

German :

Das Lotto zum 10-jährigen Bestehen von Hi?com

10.000 ? an Preisen zu gewinnen

darunter 1 Reisegutschein im Wert von 2.000 ?

Reservierung empfohlen

Italiano :

Lotteria per il 10° anniversario di Hi?com

10.000 premi in palio

tra cui 1 buono viaggio del valore di 2.000 euro

Prenotazione consigliata

Espanol :

Lotería del 10º aniversario de Hi?com

10.000€ en premios para ganar

incluido 1 bono de viaje por valor de 2.000

Reserva recomendada

