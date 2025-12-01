Le loto des commerçants LOURDES Lourdes

Le loto des commerçants

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Le dimanche 28 décembre 2025, le Comité d’Animation du Commerce Lourdais vous invite à l’espace Robert Hossein à partir de 15h pour le grand loto des commerçants !

cacl.lourdes@gmail.com

On Sunday, December 28, 2025, the Comité d’Animation du Commerce Lourdais invites you to the Espace Robert Hossein from 3pm for the merchants’ lottery!

For further information, please contact us.

