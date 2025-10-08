Le Loto des Générations 100 % gagnant Club seniors Davout Paris
Le Loto des Générations 100 % gagnant Club seniors Davout Paris mercredi 8 octobre 2025.
Le Loto des Générations est conçu comme une véritable rencontre entre âges et expériences.
Au programme :
- Un jeu accessible à tous, simple et fédérateur, qui rassemble autour du plaisir de jouer.
- Un temps d’échange et de convivialité, favorisant les rencontres et les discussions entre générations.
- Une valorisation des aînés, en mettant en avant leur rôle essentiel dans la transmission et le lien social.
Au-delà du jeu, cet événement a pour objectif de rompre l’isolement, de créer du lien durable et d’encourager un regard mutuel bienveillant entre jeunes et séniors.
Un rendez-vous festif et intergénérationnel où jeunes et aînés se retrouvent autour d’un jeu populaire et inclusif : le loto.
Plus qu’un simple divertissement, c’est un moment de partage, de convivialité et de valorisation des séniors.
Le mercredi 08 octobre 2025
de 13h30 à 16h30
gratuit
Inscription auprès du club séniors Davout
Tél. 01 43 56 04 44
Tout public.
Club seniors Davout 39, boulevard Davout 75020 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris