Le Loto des Générations 100 % gagnant Club seniors Davout Paris mercredi 8 octobre 2025.

Le Loto des Générations est conçu comme une véritable rencontre entre âges et expériences.

Au programme :

Un jeu accessible à tous, simple et fédérateur, qui rassemble autour du plaisir de jouer.

Un temps d'échange et de convivialité, favorisant les rencontres et les discussions entre générations.

Une valorisation des aînés, en mettant en avant leur rôle essentiel dans la transmission et le lien social.

Au-delà du jeu, cet événement a pour objectif de rompre l’isolement, de créer du lien durable et d’encourager un regard mutuel bienveillant entre jeunes et séniors.

Un rendez-vous festif et intergénérationnel où jeunes et aînés se retrouvent autour d’un jeu populaire et inclusif : le loto.

Plus qu’un simple divertissement, c’est un moment de partage, de convivialité et de valorisation des séniors.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 13h30 à 16h30

gratuit

Inscription auprès du club séniors Davout

Tél. 01 43 56 04 44

Tout public.

Club seniors Davout 39, boulevard Davout 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris