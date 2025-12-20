LE LOTO DU JOSEPH Montpellier

LE LOTO DU JOSEPH

3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Après une première édition complète et une ambiance de folie, le Grand Loto du Café Joseph revient pour une deuxième édition.

Parce qu’après les excès des fêtes, quoi de mieux que de se retrouver, de jouer, de rire… et peut-être encore repartir avec des cadeaux ?

Mercredi 07 janvier 2026

De 19h à 22h

Participation gratuite

Sur réservation en ligne

Infos

1 conso (hors boissons chaudes) = 2 cartons

1 cocktail = 3 cartons

1 bouteille de vin = 4 cartons

FORMULE LOTO 26€ = 6 cartons

(1 bouteille de vin Enfin le vin + 2 tapas au choix

Événement en extérieur pensez à vous couvrir

On vous attend nombreux pour cette nouvelle soirée loto ! .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

After a great first edition and a crazy atmosphere, the Grand Loto du Café Joseph is back for a second edition.

Because after the excesses of the festive season, what could be better than to get together, play, laugh? and maybe even leave with some presents?

