LE LOTO DU JOSEPH Montpellier
LE LOTO DU JOSEPH Montpellier mercredi 4 mars 2026.
LE LOTO DU JOSEPH
3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Après trois éditions complètes et à guichet fermé, le Grand Loto du Joseph fait son grand retour pour une ultime soirée exceptionnelle à Montpellier.
Après trois éditions complètes et à guichet fermé, le Grand Loto du Joseph fait son grand retour pour une ultime soirée exceptionnelle à Montpellier.
Face à l’engouement des précédentes soirées, il était impossible de ne pas vous offrir une dernière édition. Cette fois-ci, on se retrouve une ultime fois pour partager une ambiance festive, conviviale et pleine de surprises… sur la terrasse du Joseph à Montpellier.
Mercredi 04 Mars 2026
19h 22h
Participation gratuite sur réservation
Cartons disponibles
1 conso (hors boissons chaudes) = 2 cartons
1 cocktail = 3 cartons
1 bouteille de vin = 4 cartons
FORMULE LOTO 26€ = 6 cartons
(1 bouteille de vin “Enfin le vin” + 2 tapas au choix)
Événement en extérieur, sur la terrasse pensez à vous couvrir
On vous attend pour faire vibrer la terrasse du Joseph une dernière fois.
Une dernière grille. Une dernière “QUIIIIINE !” .
3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After three sold-out editions, the Grand Loto du Joseph returns for an exceptional final evening in Montpellier.
L’événement LE LOTO DU JOSEPH Montpellier a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT MONTPELLIER