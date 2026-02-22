LE LOTO DU JOSEPH Montpellier

LE LOTO DU JOSEPH

3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Après trois éditions complètes et à guichet fermé, le Grand Loto du Joseph fait son grand retour pour une ultime soirée exceptionnelle à Montpellier.

Face à l’engouement des précédentes soirées, il était impossible de ne pas vous offrir une dernière édition. Cette fois-ci, on se retrouve une ultime fois pour partager une ambiance festive, conviviale et pleine de surprises… sur la terrasse du Joseph à Montpellier.

Mercredi 04 Mars 2026

19h 22h

Participation gratuite sur réservation

Cartons disponibles

1 conso (hors boissons chaudes) = 2 cartons

1 cocktail = 3 cartons

1 bouteille de vin = 4 cartons

FORMULE LOTO 26€ = 6 cartons

(1 bouteille de vin “Enfin le vin” + 2 tapas au choix)

Événement en extérieur, sur la terrasse pensez à vous couvrir

On vous attend pour faire vibrer la terrasse du Joseph une dernière fois.

Une dernière grille. Une dernière “QUIIIIINE !” .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

After three sold-out editions, the Grand Loto du Joseph returns for an exceptional final evening in Montpellier.

