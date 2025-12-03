LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION Montpellier
LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION Montpellier mercredi 3 décembre 2025.
LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION
3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Pas besoin d’attendre le 24 décembre pour avoir des cadeaux au Joseph, on a décidé de lancer les festivités en avance avec la toute première édition du Loto du Joseph !
Pas besoin d’attendre le 24 décembre pour avoir des cadeaux au Joseph, on a décidé de lancer les festivités en avance avec la toute première édition du Loto du Joseph !
Une soirée pensée pour s’amuser, rire… et repartir les bras chargés de cadeaux.
Au programme
►Des goodies, des spiritueux, des bons cadeaux
►Un magnum de Moët & Chandon
Et plein d’autres surprises à découvrir le jour J
Participation gratuite Sur réservation en ligne .
3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr
English :
You don’t have to wait until December 24th to get your presents: at Le Joseph, we’ve decided to kick off the festivities early with the very first edition of the Loto du Joseph!
German :
Sie müssen nicht bis zum 24. Dezember warten, um Geschenke zu bekommen: Im Joseph haben wir beschlossen, die Feierlichkeiten mit der allerersten Ausgabe des Joseph-Lottos frühzeitig zu beginnen!
Italiano :
Non dovrete aspettare il 24 dicembre per ricevere i vostri regali: a Le Joseph abbiamo deciso di iniziare le feste in anticipo con la prima Loto du Joseph!
Espanol :
No tiene por qué esperar hasta el 24 de diciembre para recibir sus regalos: en Le Joseph hemos decidido adelantar las fiestas con el primer Loto du Joseph
L’événement LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION Montpellier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER