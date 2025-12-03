LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION Montpellier

LE LOTO DU JOSEPH PREMIÈRE ÉDITION

Pas besoin d’attendre le 24 décembre pour avoir des cadeaux au Joseph, on a décidé de lancer les festivités en avance avec la toute première édition du Loto du Joseph !

Une soirée pensée pour s’amuser, rire… et repartir les bras chargés de cadeaux.

Au programme

►Des goodies, des spiritueux, des bons cadeaux

►Un magnum de Moët & Chandon

Et plein d’autres surprises à découvrir le jour J

Participation gratuite Sur réservation en ligne .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

You don’t have to wait until December 24th to get your presents: at Le Joseph, we’ve decided to kick off the festivities early with the very first edition of the Loto du Joseph!

German :

Sie müssen nicht bis zum 24. Dezember warten, um Geschenke zu bekommen: Im Joseph haben wir beschlossen, die Feierlichkeiten mit der allerersten Ausgabe des Joseph-Lottos frühzeitig zu beginnen!

Italiano :

Non dovrete aspettare il 24 dicembre per ricevere i vostri regali: a Le Joseph abbiamo deciso di iniziare le feste in anticipo con la prima Loto du Joseph!

Espanol :

No tiene por qué esperar hasta el 24 de diciembre para recibir sus regalos: en Le Joseph hemos decidido adelantar las fiestas con el primer Loto du Joseph

