Le loto qui nous rapproche Club seniors Maurice Chevalier Paris jeudi 9 octobre 2025.

Le loto n’est pas seulement un jeu de hasard, c’est aussi un formidable prétexte pour partager, échanger et créer du lien.

Lors de cette rencontre, les adhérents du club et les résidents de la résidence Haxo se réunissent pour vivre un moment chaleureux et intergénérationnel.

Au programme :

Des parties de loto animées, accessibles à tous.

Des échanges conviviaux, favorisant la rencontre et la complicité.

Un temps de partage, qui renforce les liens sociaux et rompt l'isolement.

Un rendez-vous simple et joyeux, où le plaisir de jouer se mêle à la richesse des relations humaines.

Un après-midi placé sous le signe de la convivialité, où adhérents du club et résidents de la résidence Haxo se retrouvent autour d’un jeu simple et fédérateur : le loto.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Maurice Chevalier

Tél. 01 40 31 62 28

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Maurice Chevalier 14, rue des Tourelles 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris