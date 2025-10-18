Le Louis XI Arthur Ribo Théâtre, Stand-up et poésie Le Louis XI Saillans

Dans l’intimité d’un théâtre, les petits mots de chacun deviennent de grandes histoires pour tous. Les textes naissent sur le vif; improvisés à partir des mots donnés par le public. Une expérience unique entre stand-up et poésie.

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 45 87 26 lelouisxi@gmail.com

English :

In the intimacy of a theater, the little words of each person become great stories for all. The texts are born on the spot, improvised from the words given by the audience. A unique blend of stand-up comedy and poetry.

German :

In der Intimität eines Theaters werden die kleinen Worte eines jeden Einzelnen zu großen Geschichten für alle. Die Texte entstehen aus dem Moment heraus und werden aus den Worten des Publikums improvisiert. Eine einzigartige Erfahrung zwischen Stand-up und Poesie.

Italiano :

Nell’intimità di un teatro, le piccole parole di ciascuno diventano grandi storie per tutti. I testi nascono sul momento, improvvisati a partire dalle parole del pubblico. Un mix unico di stand-up comedy e poesia.

Espanol :

En la intimidad de un teatro, las pequeñas palabras de cada uno se convierten en grandes historias para todos. Los textos nacen sobre la marcha, improvisados a partir de las palabras dadas por el público. Una mezcla única de stand-up comedy y poesía.

