Le Louis XI Concert Fred Bobin Chanson folk Le Louis XI Saillans

Le Louis XI Concert Fred Bobin Chanson folk

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 18:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Des folksongs élégantes et lumineuses, souvent teintées de conscience sociale, qui prennent leur source autant chez Souchon et Lavilliers que chez Dylan et Springsteen. Frédéric Bobin chant, guitare. Prix Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros.

Le Louis XI Impasse du Louis XI Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 30 lelouisxi@gmail.com

English :

Elegant, luminous folksongs, often tinged with social conscience, that take their cue from Souchon and Lavilliers as much as Dylan and Springsteen. Frédéric Bobin: vocals, guitar. Prix Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros.

